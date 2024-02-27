Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan ve İstanbul'da da birçok ilçede hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu. Vatandaşlar sosyal medyada depremle ilgili araştırma yapmaya başladı. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Depremin, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'de de hissedildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

Çanakkale Biga'da , büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.