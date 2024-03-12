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Çanakkale'de kan donduran olay! Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tartıştığı annesini bıçaklayan 25 yaşındaki genç, karakola gitti. Olay yerine giden ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA
Çanakkale’de kan donduran olay! Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.

Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

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