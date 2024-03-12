Eşini öldürüp ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapmıştı! O caninin aldığı ceza belli oldu

'BİR NEBZE OLSUN KEDERLİ AİLENİN ACISINA BİR MERHEM OLDU'

Duruşma sonunda açıklama yapan maktulün yakınlarının avukatı Ahmet Erzi, "Savcı bey mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin kanaati de o yönde oldu. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadığı gibi daha önce yine Ayşe Korur'a yönelik eylemlerinden dolayı cezalandırılmış olması sebebiyle 2'nci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutuldu. Lehe olan hiçbir indirim uygulanmadı. 'Kravat' indirimi diye tabir edilen, arkasına sığınılan hiçbir indirim uygulanmadı. Sanık Türk Ceza Kanunu'nda alabileceği en ağır cezayı aldı. İnfaz rejimine göre de alabileceği en ağır yaptırımla karşılaştı. Adaletin tecelli olduğunu biz burada gördük. Tüm yargılama boyunca ağır ceza mahkemesinin tavrı, adaleti tesis etmeye yönelikti. Bu da son derece önemli. Bir nebze olsun en azından kederli ailenin acısına bir merhem olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.