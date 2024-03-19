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Çanakkale'de silah imalathanesine operasyon

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından silah imalathanesi ve ikamette yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İHA
Çanakkale’de silah imalathanesine operasyon

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah imalathanesi ve ikamette yapılan operasyonda 5 adet tabanca, 57 adet 9-19 mm ve 4 adet 7.65 mm fişek, 6 adet namlu parçaları, 3 adet tetik mekanizması, 1 adet komando bıçağı ele geçirildi.

Ayrıca 5 adet av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği idari yaptırım kapsamında işlem yapılması amacıyla muhafaza altına alındı.

Şahıs, hakkında günün nöbetçi savcısından alınan talimat gereği 6136 SKM silah ticareti kapsamında mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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