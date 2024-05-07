Nilüfer çiçeğini koparana 387 bin lira ceza

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 387 bin 141 TL ceza kesiliyor. 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Nilüfer Gölü'ndeki tesis işletmecisi Volkan Eren, "Biz bu çiçeği koruyoruz. Güvenliğimiz var. Bu çiçeklere zarar gelmemesi için güvenliği sağlanıyor. Kamera sistemleri de takip ediyoruz" dedi.