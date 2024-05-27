Kaz Dağları eteklerinde korkutan yangın

Yangın saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Çavuşlu bölgesinde başladı. Bölgede tarım arazisinde dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kaz Dağları eteklerine yakın bir bölgede başlayan yangına karadan Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli müdahale etti. Kaz Dağları eteklerindeki çam ormanlarına doğru ilerleyen yakın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.