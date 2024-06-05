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Çanakkale'de ormanlık alanda yangın!

Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın!

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Merkeze bağlı Gökçalı köyünde sürülmüş bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplere destek olmak için köylüler tankerlerle su taşıyor. Yoğun dumanın yükseldiği, yakınında zeytinliklerin de bulunduğu bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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