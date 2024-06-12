Son dakika: Çanakkale’de orman yangını!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiindeki ormanda saat 13.00'te yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Narlıdere ve İstanbul Pendik yangınlarının kontrol altına alındığını, Çanakkale Eceabat, Muğla Milas ve Sinop Dikmen'deki yangınlara müdahalenin ise sürdüğünü ifade etti. Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına müdahaleye ilişkin son bilgileri paylaştı.

Yangınlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, "İzmir Narlıdere ve İstanbul Pendik yangınları kontrol altına alındı, Çanakkale Eceabat, Muğla Milas ve Sinop Dikmen'deki yangınlara müdahale devam ediyor." ifadesini kullandı. Yumaklı, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ekipman ve personele ilişkin de şunları kaydetti:

"Yangınlara 19 uçak, 13 helikopter, 104 arazöz ve iş makinesi ile 615 personelle müdahale ediyoruz. Yangınların başladığı ilk andan itibaren 'Ormanın Kahramanları' havadan ve karadan mücadeleye devam ediyor."