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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada hattına 17 ek feribot sefer

Gökçeada ve Bozcaada hattına 17 ek feribot sefer

Bayram yoğunluğu nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için yarın mevcut tarifenin yanı sıra 17 feribot seferi ilave edildi.

AA
Gökçeada ve Bozcaada hattına 17 ek feribot sefer

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için 17 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 03.00, 04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 03.00, 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 06.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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