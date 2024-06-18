Çanakkale’de orman yangını! Boğaz trafiği durduruldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GEMİ TRAFİĞİ, TEK YÖNLÜ DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" denildi.

BİR KÖY TEDBİREN BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bir köy tahliye edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Valilikçe çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı, yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan seferber olduğu ifade edilen açıklamada, gerek şehitlikleri gezmek için gelen ziyaretçilerin gerekse bölgede yaşayanların dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca, Kumköy ile Büyükanafarta köyleri arasındaki yolun ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.