Alevler söndürülürken yeni yangınlar başladı

Kurban Bayramı'nda Ege Bölgesi'nin birçok noktasındaki ormanlık alanlardan yükselen alevler söndürüldü. Başta Çanakkale olmak üzere İzmir, Manisa ve Uşak'ta rüzgarla birlikte büyüyen yangınlarda yüzlerce hektarlık orman ve tarım alanı küle döndü. Çanakkale, İzmir ve Manisa'da soğutma çalışmaları devam ederken Uşak'ta da yangının kontrol altına alındı. Manisa'nın Spil Dağında mangaldan dolayı çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda iş makinası ile iftaiye ekibi ve vatandaşlar katılmıştı. Yangın 20 saat sonra ekipler tarafından söndürüldü. Yangının bilançosu ise binlerce ağaç kül oldu.

700 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜKTE

Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olduğu Türkiye'de 54'ü orman yangını olmak üzere 153 yangın meydana geldi. Bu yangınlar arasında yer alan Çanakkale Eceabat'ta başlayan yangın, 24. saatte kontrol altına alındı. Çanakkale'deki yangında 575 hektarlık yani yaklaşık 700 futbol sahası alan zarar gördü. Bunun yaklaşık 340 hektarlık kısmını ise ormanlık alan oluşturuyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibinin görev aldığı yangında 200 dönüm makilik ve zeytinlik alan yandı. Öte yandan dün İzmir Bergama'da da yangın çıktı. Ekipler yangın büyümeden müdahale etmeye çalıştı. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.

PERSONELLER BÖLGEDE

UŞAK'TA tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın, 40'ıncı saatinde kontrol altına alındı. Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında 18 Haziran günü saat 18.30 sıralarında tarım arazileri ile ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarına 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda personel ve 157 kara aracı dahil oldu.

ALİAĞA'DA KORKUTAN YANGIN

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Bahçedere Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler çevreye yayıldı. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.