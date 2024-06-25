Çanakkale’nin ciğerleri alev alev yandı, kül oldu

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında 18 Haziran günü çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 805 futbol sahası büyüklüğünde, 340 hektarı ormanlık alan, geri kalanı orman dışı olmak üzere 575 hektar alan yandı. Ezine ilçesinde ise 20 Haziran günü çöplükte başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev, dam ve saman yüklü ahırlar yanarak zarar gördü. Yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü.