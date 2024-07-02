  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de yangından etkilenen Assos Ören yeri yeniden ziyarete açıldı

Çanakkale'de yangından etkilenen Assos Ören yeri yeniden ziyarete açıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın ve Assos Antik Kenti'ndeki makilik alanı da etkiledi. 3 gün boyunca ziyaretçilere kapanan Assos Ören Yeri'nin yeniden ziyaretçilere açıldığı duyuruldu.

İHA
Çanakkale’de yangından etkilenen Assos Ören yeri yeniden ziyarete açıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Behram köyündeki antik kent girişinde yer alan yolun kenarında başlayıp, rüzgarın etkisiyle antik kente kadar ilerleyen, kazı evini teğet geçen, bir arazözün yanmasına neden olan ve zeytinlik alanlarda da hasara yol açan Assos yangını sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca, soğutma çalışmalarının daha etkin sürdürülmesi ve ziyaretçilerin güvenliği için Assos Ören Yeri 3 günlüğüne ziyaretçilere kapatılmıştı. Assos Ören Yeri'nde Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde makilik alanların ve yanan bitki örtüsünün temizlenmesiyle sona eren çalışmalar sonrasında Assos Ören Yeri yeniden ziyaretçilere açıldı.

Assos Ören Yerlerinin 3 gün aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını ifade eden Assos Antik Kenti'nin bağlı olduğu Behram Köy Muhtarı Numan Türkay, "3 gün boyunca kapalı olan ören yerlerimiz 30 haziran itibariyle ziyaretçilerimize yeniden açılmıştır. Tüm ziyaretçilerimizi Assosumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA