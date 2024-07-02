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Haberler Çanakkale Denizde kaybolan yaşlı kadın 3 gündür aranıyor

Denizde kaybolan yaşlı kadın 3 gündür aranıyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları 3. gününde. Denizde ve kara yapılan aramalarda kadına ait hiçbir iz bulunamadı.

AA
Denizde kaybolan yaşlı kadın 3 gündür aranıyor

Çanakkale Bozcaada Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Fügen Er'i denize girdikten sonra kayboluşunun 3'üncü gününde aramayı sürdürüyor.

Sulubahçe Koyu'nda denizde dalgıçların, kıyıda ise diğer ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar Er'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Bozcaada'da yaşayan Fügen Er, 29 Haziran'da öğle saatlerinde komşularıyla sohbet ettikten sonra serinlemek için adanın güneyindeki Sulubahçe Koyu'ndan denize girmişti. Er'in denizden çıkmadığını, giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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