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Çanakkale'de korkunç olay! Cinnet geçiren baba eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

Vahşet dolu olay bu sabah Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre cinnet geçiren baba, eşini ve 8 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Korkunç olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Çanakkale’de korkunç olay! Cinnet geçiren baba eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

Çanakkale'de saat 11.00 sıralarında Biga ilçesi Esentepe Mahallesinde bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde cinnet getiren İsmail Çakmak evdeki pompalı tüfekle eşi Filiz Çakmak ve 8 yaşındaki oğlu B.Ç'yi pompalı tüfekle öldürdü.

Ardından İsmail Çakmak intihar etti. Evden tüfek sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'yi kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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