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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu 24 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2,5 hektar alan zarar gördü.

DHA
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkle'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını 24 saatte kontrol altına alındı.

Yangın dün saat 12.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkii yakınındaki ormanda başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi.

Alevler havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 12.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2,5 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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