Çanakkale’de zehir operasyonu: 7,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şüphelinin üst ve araç aramalarında, 423,34 gram metamfetamin, 44,26 gram kokain, 61,89 gram skunk ve 246 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olarak değerlendirilen uyuşturucular için 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.