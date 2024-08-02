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Haberler Çanakkale

Çanakkale'de aile faciası! Annesi ve kardeşini döven babasını öldürdü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dün akşam saatlerinde Enes Ö. annesi ve kız kardeşini darp eden babasını silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA
Çanakkale’de aile faciası! Annesi ve kardeşini döven babasını öldürdü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir genç, annesi ve kız kardeşini darp eden babasını silahla vurarak öldürdü.

Olay dün akşam saatlerinde Gökçeada ilçesi Çınarlı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, İzzet Ö. (46) dün darp ettiği eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö. ile tartıştı. Tartışma sırasında İzzet Ö. eşine silah doğrulttu. İzzet Ö'nün kızı S.B.Ö. abisi Enes Ö'yü arayıp babasının annesini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı. Eve gelen Enes Ö. babasını silaha vurarak öldürdü.

Silah sesleri üzerine olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı İzzet Ö'nün hayatını kaybettiği belirledi. Polis Enes Ö.'yü gözaltına aldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin araştırmasının ardından İzzet Ö'nün cenazesi Gökçeada Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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