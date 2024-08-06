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Haberler Çanakkale

Çanakkale'de içler acısı görüntü! Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölet tamamen kurudu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Uzunhızırlı Göleti kurudu. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölet şimdilerde keçilerin otladığı alan haline geldi.

DHA
Çanakkale’de içler acısı görüntü! Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölet tamamen kurudu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve önemli sulak alanlardan biri olan Uzunhızırlı Göleti kurudu. Tamamen kuruyan gölet, keçilerin otladığı alan oldu.

Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor. Bu sulak alanlardan biri de nesli tehlike altında olan tepeli pelikan gibi kuş türlerine kış döneminde ev sahipliği yapan Eceabat ilçesindeki Uzunhızırlı Göleti.

Ocak ayı itibarıyla su tutmaya başlayan gölet, son dönemlerde yaşanan kuraklık nedeniyle tekrar kurudu. Tamamen kuruyan gölet keçilerin otlağı olurken, kuş türünde de azalma olduğu görüldü.

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