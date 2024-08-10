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Haberler Çanakkale

Çanakkale’de iyilik kazandı: Emekli işçi bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Çanakkale Ezine’de emekli Halil Başkan, millet bahçesinde bulduğu 21 bin 600 TL ve özel eşyalarla dolu çantayı hiç tereddüt etmeden polise teslim etti. Çantanın sahibi badanacı Mehmet Ogan, parayı ve eşyalarını güvenle geri aldı.

İHA
Çanakkale’de iyilik kazandı: Emekli işçi bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde işçi emeklisi olan Halil Başkan isimli yaşlı adam, Ezine ilçesi Millet Bahçesi'nde bankın üzerinde bulduğu çantanın içinde yüklü miktarda para olduğunu gördü.

Başkan daha sonra içi para dolu çanta ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Çantanın içinde 21 bin 600 TL ve özel eşyaların olduğu tespit edildi. Çanta sahibinin geçimini badanacılık yaparak sağlayan Mehmet Ogan olduğu belirlendi. Ardından Ogan, emniyet müdürlüğüne gelerek çantayı bulan Halil Başkan'dan teslim aldı.

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