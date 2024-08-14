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Haberler Çanakkale

Bozcaada'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale devam ediyor!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ziraat arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

İHA
Bozcaada’da ziraat alanında çıkan yangına müdahale devam ediyor!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 11.30 sıralarında Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde ziraat alanında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bozcaada Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

KOMŞU İLLERDEN DESTEK

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan tüm hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. Karadan ise arazözler, ilk müdahale araçları, su ikmal araçları, itfaiye ve orman personelleriyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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