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Haberler Çanakkale

Polente Feneri'ne ikinci bir duyuruya kadar girişler yasaklandı

Çanakkale’de meydana gelen orman yangınları nedeniyle, Bozcaada ilçesinde bulunan Polente Feneri (Gün Batımı Feneri) ikinci bir duyuruya kadar vatandaş giriş çıkışına kapatıldı.

DHA
Polente Feneri’ne ikinci bir duyuruya kadar girişler yasaklandı

Çanakkale'de etkili orman yangınları nedeniyle Bozcaada ilçesinde Polente Feneri mevkisine girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları ile İlgili tüm kurumlanınız, belediyemiz, duyarlı tüm vatandaşlarımız ve çevre ilçelerden gelen takviye söndürme ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuz halindedir. İlçemize ziyarete gelen misafirlerimizin yoğun şekilde ziyaret ettiği ve çevresindeki ormanlık alanda yangın riski bulunan Gün Batımı (Polente Feneri) mevkii ikinci bir duyuruya kadar vatandaş giriş çıkışına kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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