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İzmir'de trafikte ortalık karıştı! Çocuklarının bulunduğu aracın camı yumruklanınca öfkeden gözü döndü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde yolda duran kamyonun şoförüyle bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücü, kamyon şoförüne küfredince şoför aracın camını yumrukla kırdı. Arabanın içinde çocukları olduğunu söyleyen sürücü öfkeyle indiği aracından şoföre yumruk attı. Yumruk sonrası şoför baygınlık geçirirken araç sürücüsü zorlukla sakinleştirildi.

İHA
İzmir’de trafikte ortalık karıştı! Çocuklarının bulunduğu aracın camı yumruklanınca öfkeden gözü döndü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda bir çikolata markasının plasiyeri, sokakta duraklama yapınca trafiği zora soktuğu gerekçesiyle vatandaş tarafından uyarıldı.

İzmir’de trafikte ortalık karıştı! Çocuklarının bulunduğu aracın camı yumruklanınca öfkeden gözü döndü

Uyarının ardından plasiyer, otomobil sürücüsüne bağırınca, sürücü de kendisine küfürle karşılık verdi. Bu esnada sinirlenen plasiyer otomobilin peşinden koşarak aracın arka camını yumruk atarak kırdı.

İzmir’de trafikte ortalık karıştı! Çocuklarının bulunduğu aracın camı yumruklanınca öfkeden gözü döndü

Otomobilde çocukları bulunduğu için deliye dönen sürücü, otomobilinin camına yumruk atan adamla birbirine girdi. Bu esnada yoldan geçen ve olayları kayıt altına alan, sosyal medyada kanalında videolar paylaşan motokurye, araya girerek tarafları ayırdı.

İzmir’de trafikte ortalık karıştı! Çocuklarının bulunduğu aracın camı yumruklanınca öfkeden gözü döndü

BAYGINLIK GEÇİRDİ
Öte yandan yaşanan kavganın gerginliğiyle, olayın ardından plasiyer baygınlık geçirdi. Cama yumruk attığı için bileğinde de kesik olan plasiyer, vatandaşların ilk yardımıyla ayağa kalktı. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü de daha sonra araçta bulunan iki çocuğunu dışarı çıkarttı. Kavga nedeniyle korkudan ağlayan çocuklar, arabada bulunan yakınları tarafından sakinleştirildi.

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