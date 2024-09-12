İzmir’de trafikte ortalık karıştı! Çocuklarının bulunduğu aracın camı yumruklanınca öfkeden gözü döndü

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öte yandan yaşanan kavganın gerginliğiyle, olayın ardından plasiyer baygınlık geçirdi. Cama yumruk attığı için bileğinde de kesik olan plasiyer, vatandaşların ilk yardımıyla ayağa kalktı. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü de daha sonra araçta bulunan iki çocuğunu dışarı çıkarttı. Kavga nedeniyle korkudan ağlayan çocuklar, arabada bulunan yakınları tarafından sakinleştirildi.