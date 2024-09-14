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Çanakkale'de feci kaza! Tır bariyerlere çarparak devrildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İHA
Çanakkale’de feci kaza! Tır bariyerlere çarparak devrildi

Çanakkale'deki kaza, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Şevketiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Yıldız'ın kullandığı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü İsmail Yıldız yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız'ın cenazesi, Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından, aynı yönde ilerleyen Oğuzhan A. yönetimindeki 43 U 6760 plakalı başka bir tır, devrilen aracı fark etmeyerek araca çarptı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Çanakkale-Biga yolu, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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