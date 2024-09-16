Çanakkale’de 18 adet patlamamış top mermisi bulundu! Ekipler hemen harekete geçti

ÇALIŞMALAR 10 GÜN SÜRECEK

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatörü Mert Çatalbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükanafarta'da yaşayan bir çiftçinin rastlantısal olarak bulduğu top mermilerinden oluşan bir depoda olduklarını ifade etti.

Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda hem arkeolojik saha araştırmalarında hem de rastlantısal olarak bu tür mühimmatların çıkabildiğini belirten Çatalbaş, şu bilgileri aktardı:

"Biz de ilk önce etrafında güvenli bir çember oluşturduk ve daha fazla top mermisi var mı diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 18 tane top mermisi bulundu. Şu anda diri örtü temizliği yapılacak. Ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi bir çalışma gerçekleştirecek. Tehlike arz eden top mermileriyse yerinde veya daha güvenli bir yerde imha edilecek. Eğer tehlike arz etmiyorsa top mermileri ziyarete açacağız.

Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonu sırasında 30-35 adet top mermisi bulunmuştu. Bunların 25'i infilak edildi. 10 tanesi de müzede koruma altına alındı. Burada ince bir kazı gerekecek. Çalışmaların 10 gün kadar süreceğini tahmin ediyoruz."