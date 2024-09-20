Üniversiteli Zeliha’yı hayattan koparmıştı! Kamyonet sürücüsü ilk kez hakim karşısında

Güneş'in çarpmanın etkisiyle birkaç metre sağ tarafa savrulduğunu, kendisinin az ileride durup yanına gittiğinde cansız halde bir gencin kucağında olduğunu gördüğünü belirten Sezai Ç, şu ifadeleri kullandı:

"Hemen 112'yi aradım, ambulans çağırdım. Ambulans geldi, onları alıp götürdü. Jandarma geldi. Alkollü değildim. Daha önce hiç kaza yapmadım. Suçsuzum, kazada benim bir kusurum yoktur. Bu yüzden beraatimi istiyorum. Bu acıyı bilirim, müştekilerden özür diliyorum. Kazadan sonra kendilerine ulaştık taziye için fakat kabul etmediler. Müteveffanın anne ve babasının varsa maddi manevi zararlarını karşılamak isterim."

Sanığın avukatı Nebibe Kahraman da Güneş'in sürüş sırasında bisiklete tam hakim olmadığını iddia ederek, "Bu husus, kamera kayıtlarıyla sabittir. Olay yerinde yeniden keşif yapılarak, yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

"112'Yİ ORADAN GEÇEN BİR KADIN AVUKAT ARAMIŞ"

Baba Satılmış Güneş ise sanığın kazadan sonra hiçbir şekilde kendilerine ulaşmadığını, başsağlığı dilemediğini belirterek, ondan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Anne Gülsüm Ekici Güneş, kızının olay günü kullandığı sırt çantasını mahkemeye delil olarak sundu.