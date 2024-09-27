Çanakkale'de tabanca ve bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'de Anafartalar Polis Merkezi'nin bulunduğu sokakta alacak verecek nedeniyle husumetli olan iki grup arasında kesici aletli ve silahlı kavga çıktı. Polis merkezi yakınlarında yaşanan olayda 6 kişi yaralanırken, bir grubun yerde yatan diğer gruptan şahısları kesici alet ve silahla yaraladıkları görüntülere yansıdı. Yaşanan çatışma sonrası polis şahıslara müdahale etti. Şüphelilerin kaçış anı ise sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.