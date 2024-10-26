Çanakkale’de 2 yılda 277 orman yangında küle döndü!

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün 577 işçisi, 27 gözetleme kulesi, 3 helikopter, 4 uçak, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 12 dozer, 10 treyler, 66 arazöz, 23 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı, 56 su toplama çukuru, 8 mobil, 23 kulede kamera ve köylere verilen 166 tanker ile yangınlara müdahale ediliyor.

Çanakkale orman yangınlarında 1'inci derece hassas bölgeyken, bölgede 300 günden fazla rüzgar oluyor. Ayrıca bölge, 143 bin hektar genç ormana sahip.