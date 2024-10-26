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Haberler Çanakkale Çanakkale'de elebaşı FETÖ'nün propagandasını yapan şahıs tutuklama

Çanakkale'de elebaşı FETÖ'nün propagandasını yapan şahıs tutuklama

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen N.N.U., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

DHA
Çanakkale’de elebaşı FETÖ’nün propagandasını yapan şahıs tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Çan ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı tespit edilen N.N.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.N.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL'DA 2 FETÖ PROPAGANDASI YAPAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de arasında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

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