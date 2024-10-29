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Çanakkale’de ormana giriş yasağı uzatıldı

Çanakkale’de, orman yangınlarına karşı önlemler sıkılaştırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ek tedbirler alındığı belirtildi. Valilik kararıyla ormana giriş yasağı 30 Kasım’a kadar uzatıldı.

İHA
Çanakkale’de ormana giriş yasağı uzatıldı

Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

Çanakkale Valiliği tarafından son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi.6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamında görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının Çanakkale Valiliği kararıyla 30 Kasım'a kadar uzatıldığı bildirildi.

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