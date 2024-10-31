Çanakkale’de sahil kırmızı renge büründü!

Marmara'da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi. Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerine geldi.
Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı. Ortaya çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi.
KIRMIZI YOSUN NEDİR?
Kırmızı algler ya da kırmızı yosunlar, 5 binden fazla türe sahip en büyük yosun filizlerinden biridir. Neredeyse sadece çok hücreli deniz yosunlarıdır ve insanların yediği yaygın deniz yosunu çeşitlerinin çoğu bu gruba aittir.