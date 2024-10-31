Çanakkale’de sahil kırmızı renge büründü!

KIRMIZI YOSUN NEDİR?

Kırmızı algler ya da kırmızı yosunlar, 5 binden fazla türe sahip en büyük yosun filizlerinden biridir. Neredeyse sadece çok hücreli deniz yosunlarıdır ve insanların yediği yaygın deniz yosunu çeşitlerinin çoğu bu gruba aittir.