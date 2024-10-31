  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale Çanakkale'de sahil kırmızı renge büründü!

Çanakkale'de sahil kırmızı renge büründü!

Çanakkale'de etkisini gösteren lodos, deniz kenarını kırmızı yosunlarla doldurdu. Adeta kızıla boyanan sahil kesimindeki görüntü ortaya renkli manzaralar çıkardı.

İHA
Çanakkale’de sahil kırmızı renge büründü!

Marmara'da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi. Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerine geldi.

Çanakkale’de sahil kırmızı renge büründü!

Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı. Ortaya çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi.

Çanakkale’de sahil kırmızı renge büründü!

KIRMIZI YOSUN NEDİR?

Kırmızı algler ya da kırmızı yosunlar, 5 binden fazla türe sahip en büyük yosun filizlerinden biridir. Neredeyse sadece çok hücreli deniz yosunlarıdır ve insanların yediği yaygın deniz yosunu çeşitlerinin çoğu bu gruba aittir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA