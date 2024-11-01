‘İntihar etti’ dedi hakim tutukladı

ÇANAKKALE'DE yaşadığı apartmanın 5'inci katından düşen restoratör Tuğba Yavaş'ın (39) ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı.
Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan genç kadının eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş (43) tutuklandı.
'ÖLDÜRMEDİM' DEDİ
OLAY yeri inceleme ekiplerinin evin birçok yerinde kan izleri tespit etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan Prof. Dr. Yavaş, polise
verdiği ifadede atlamak isteyen eşini tutmaya çalıştığını iddia etti ancak tutuklanmaktan kurtulamadı.