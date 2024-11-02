Çanakkale’de silah kaçakçılarına operasyon

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Çanakkale'nin Biga ilçesinde ve Kocaeli'nde toplam 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirilirken; 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Kocaeli'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.