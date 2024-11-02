  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale Çanakkale'de silah kaçakçılarına operasyon

Çanakkale'de silah kaçakçılarına operasyon

Çanakkale'nin Kocaeli'de silah kaçakçılarını yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. 7 adreste yapılan baskında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

DHA
Çanakkale’de silah kaçakçılarına operasyon

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Çanakkale'nin Biga ilçesinde ve Kocaeli'nde toplam 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirilirken; 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Kocaeli'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA