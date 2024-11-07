Yolcular canını zor kurtardı! Şehirler arası yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinden Fethiye'ye giden seyir halinde iken, 30 yolcu ile Gökova Sakartepe rampasına inişi sırasında otobüsün önünden dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs şoförü dumanları fark etmesi üzerine otobüste bulunan yolcuları kısa sürede tahliye ederek indirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, trafik, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale ederken, siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangın sonrası Sakartepe rampasında trafik akışı iniş ve çıkış kısa süreliğine kapatıldı. Yangında otobüsteki hasar dışında yolcularda ve otobüs personelinde herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.