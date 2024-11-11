1850 yıllık geçmişe sahip! Çanakkale’deki antik kentte çalışmalar hızlandı

'3 BOYUTLU BİR GÖRSELLİĞE ULAŞMASI KONUSUNDA ALTYAPI HAZIRLIYORUZ'

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Miras Projesi' ile kazı çalışmalarında yeni bir adım atıldığını kaydeden Prof. Dr. Öztepe, "Proje kapsamında bütçeler kazılara aktarılmaya başladığı için biz de çalışma sürelerimizi uzattık. Bu yıl iklim koşullarını elverdiği sürece yıl sonuna kadar hem arkeolojik kazı araştırmalarında hem de onarım çalışmalarında bahsettiğim türde faaliyetler devam edecek. Biz de aralık ayının elverdiği son zamanına kadar arkadaşlarımızla birlikte sahada olmaya devam edeceğiz. Polygonal yapı ya da 12 köşeli yapı dediğimiz hala fonksiyonuyla ilgili gerçek anlamda tartışmaların yürütüldüğü bir yapıdan söz ediyoruz. Daha önce yapılan yayınlarda farklı amaçlarla kullanıldığı ileri sürülmüştü. Biz bu yıl itibariyle yeni bir çalışma başlattık. Yeni ölçümler, yeni detay değerlendirmeler yaptık. Bu işin bir boyutu, bunun dijital ortamda ayağa kaldırılması bir boyutu ama yapının gelecekte 3 boyutlu bir görselliğe ulaşması konusunda da ilgili çalışmaların altyapısını hazırlıyoruz" diye konuştu.