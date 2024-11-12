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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’nda dev platform: Gemi geçişleri durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda dev platform: Gemi geçişleri durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre uzunluğundaki dev petrol platformu "Transocean Barents" nedeniyle sabah saatlerinde transit gemi geçişleri durduruldu. Boğaz, platformun Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından yeniden trafiğe açılacak.

AA
Çanakkale Boğazı’nda dev platform: Gemi geçişleri durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı.

Çanakkale Boğazı’nda dev platform: Gemi geçişleri durduruldu

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

Çanakkale Boğazı’nda dev platform: Gemi geçişleri durduruldu

Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.

Çanakkale Boğazı’nda dev platform: Gemi geçişleri durduruldu

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

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