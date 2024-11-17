Çanakkale’de kan donduran olay! Ağabeyini boğarak öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ahmet Hasırcı (36), kavga ettiği ağabeyi Mehmet Hasırcı'yı (38) boğdu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Kozçeşme köyünde meydana geldi. Evde içki içtikleri öne sürülen Ahmet Hasırcı ve ağabeyi Mehmet Hasırcı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Hasırcı, ağabeyi Mehmet Hasırcı'yı boğdu.