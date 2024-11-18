Çizik cinayeti

ÇANAKKALE Biga'ya bağlı Kozçeşme Köyü'nde, üç çocuk babası Ahmet Hasırcı (36), birlikte alkol aldığı bir kolu olmayan engelli ağabeyi 39 yaşındaki Mehmet Hasırcı'yı çıkan tartışmada öldürdü.

Mehmet Hasırcı

Gözaltına alınan Ahmet Hasırcı, cinayeti itiraf ederken şok ifadeler kullandı.

Ahmet Hasırcı

'BOĞARAK ÖLDÜRDÜM'

BİRLİKTE alkol aldıklarını belirten zanlı Ahmet Hasırcı, "Ağabeyim, bahçede yürürken dengesini kaybetti ve bana ait otomobilin üzerine düştü. Araçta oluşan küçük bir çizik nedeniyle tartışmaya başladık. Çok sinirlenip kontrolümü kaybettim ve boğarak öldürdüm" dedi.