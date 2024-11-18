Sürpriz zarftan Atatürk sevgisi çıktı

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesinde, kaymakamlık binası önündeki Mustafa Kemal Atatürk heykelinin avucuna bırakılan zarftan 'Atatürk' yazılı, kalp resmi çizilmiş bir kağıt ve Türk bayrağı çıktı.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın fark ettiği zarfı 2'nci sınıf öğrencisi Şeyma Elabid'nin (10) bıraktığı belirlendi. Elabid, "Atatürk'ü sevdiğim için böyle bir şey yaptım" dedi.

'GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

BİGA Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "Bir çocuğumuz kendi ismini yazmış, kalp çizerek, 'Atatürk' yazılı bir zarf hazırlamış. Zarfın içinde Türk bayrağı olduğunu da görünce çok duygulandım. Böylesine duygu yüklü, güzel bir hareketin sahibiyle tanışmak istedim. Birkaç günlük çalışmanın neticesinde zarfı ve şanlı bayrağımızı koyan evladımızı tespit ettik.

Gerçekten de Suriyeli bir çocuğumuzun ülkemizin en önemli alameti olan şanlı bayrağımızı Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne sunması, bu duygularla hareket ediyor olması, özel saygı göstermesi bizleri 2 kere etkiledi.

Şeyma ve ailesiyle tanıştık. İnşallah yavrumuz bu değerlere bağlı kalarak eğitim hayatına devam edecek" diye konuştu.