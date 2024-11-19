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Haberler Çanakkale 61 suçtan aranması olan dolandırıcı yakalandı

61 suçtan aranması olan dolandırıcı yakalandı

Çanakkale'de internet üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para isteyerek haksız kazanç elde eden şahıs yakalandı. 61 ayrı suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İHA
61 suçtan aranması olan dolandırıcı yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep eden şüpheli tespit edildi. Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin suçta kullandığı değerlendirilen cep telefonuna el konuldu. Şüphelinin 61 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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