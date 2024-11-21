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Haberler Çanakkale CHP’de hak aramanın cezası ihraç

CHP’de hak aramanın cezası ihraç

Çanakkale’den Ankara’ya ‘Demokrasi ve Değişim’ yürüyüşü düzenleyen 22 CHP’li partiden ihraç edildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
CHP’de hak aramanın cezası ihraç

Her fırsatta demokrasi, özgürlük ve eşitlik vurgusu yapan CHP, Çanakkale'de adeta toplu kıyım yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçildiği 4 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'da yaklaşan yerel seçimlere vurgu yaparak, "Hepinize namus ve şeref sözü, ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" demişti. Ancak Özel, bu kararından hemen döndü.

ELEŞTİRİYİ KALDIRAMADILAR

Namus ve şeref sözünden 6 gün sonra geri adım atan Özel, Çanakkale'deki partililerin ön seçim talebine aldırış etmeden eski Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i belediye başkanlığı için aday gösterdi. Ön seçim yapılmadan Muharrem Erkek'in aday gösterilmesi partiyi karıştırdı.

Özgür Özel, ön seçim sözü vermiş fakat Muharrem Erkek'i aday göstermişti.

Seçimde aday adayı olan, eski Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ve beraberindekiler, Çanakkale'den Ankara'ya 'Demokrasi ve Değişim' adı altında yürüyüş başlattı. O yürüyüşün ve genel merkeze yapılan "demokrasi ve sandık" itirazlarının faturası ağır oldu.

CHP aleyhine çalıştıkları iddiasıyla aralarında İrfan Mutluay, Rebiye Ünivar ve eski İl Başkanı Metin Ümit Ural'ın da bulunduğu 22 kişi, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi. Partisinden ihraç edilen Rebiye Ünüvar, "Benim öldüğüme sevinmeyin ey zalimler. Yiğit ölmez kolay kolay" diyerek sosyal medyadan ihraç talebine tepki gösterdi..

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