Traktör tamiri sırasında kaza: Muhtar hayatını kaybetti

Olay, dün gece Hacı Hüseyin Yaylası köyünde meydana geldi. Muhtar Zeki Bülbül, arızalanan traktörünü tamir etmek için traktörün altına girdi. Tamir işlemi sırasında traktör aniden hareket etti ve Bülbül, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre traktörün hareket etmesine neden olan mekanik arıza üzerinde duruluyor. Zeki Bülbül'ün cenazesinin bugün öğle namazını müteakip köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.