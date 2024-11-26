Çanakkale’de alacak verecek meselesi kan döktürdü!

Olay, saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27'nci Sokak'ta bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen Ş.Ç.K. ve B.K. ile Ceyhun Kacamer (34) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ş.Ç.K. ve B.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle Ceyhun Kacamer'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Kacamer, kanlar içinde yere yığıldı.