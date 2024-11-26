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Çanakkale'de alacak verecek meselesi kan döktürdü!

Çanakkale'de bir İş yerinde 2 kişi arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA
Çanakkale’de alacak verecek meselesi kan döktürdü!

Çanakkale'de alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Ceyhun Kacamer (34) pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Çanakkale’de alacak verecek meselesi kan döktürdü!

Olay, saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27'nci Sokak'ta bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen Ş.Ç.K. ve B.K. ile Ceyhun Kacamer (34) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ş.Ç.K. ve B.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle Ceyhun Kacamer'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Kacamer, kanlar içinde yere yığıldı.

Çanakkale’de alacak verecek meselesi kan döktürdü!

Ş.Ç.K. ve B.K., 17 AGD 464 plakalı otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ceyhun Kacamer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kacamer'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Kavşağı'nda yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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