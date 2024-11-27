Adrese teslim ihale

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, koltuğa oturur oturmaz gözünü, eski Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın gelir olsun diye yaptırdığı taşınmazlara dikti. Başkan Erkek, şehrin en kıymetli bölgeleri arasında yer alan Cevatpaşa Mahallesi'ndeki 10 bin 695,19 metrekarelik eski hal binası arsasını da satışa çıkardı. Bu ihale belediye meclisini karıştırdı.

Emirhan Şahbaz

Kasım Ayı meclis toplantısında ihalenin adrese teslim geçeceği konusunda etrafta dedikodular dolaştığını söyleyen Meclis Üyesi İyi Parti Grup Başkanvekili Emirhan Şahbaz, "Daha arsa ihaleye çıkmadan burnumuza kötü kokular geliyor. İhale formaliteden. Alıcı da fiyat da belirlenmiş. Arsa rayiç bedelin çok altında satılacak" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek

Arsanın satışa çıkacağını doğrulayan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, meclis toplantısında Şahbaz'ı yalanlayarak "bütün bunlar dedikodu" dedi. Ancak Şahbaz'ın iddiaları doğru çıktı. 3 firmanın girdiği ihaleyi 80 milyon liraya Şahbaz'ın günler öncesinden söylediği firma kazandı. Arazinin bugünkü değerinin 200 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Şahbaz, "Çanakkale halkına kazandırılan değerler hoyratça satılıyor. Hem de ederinin çok çok altında. Sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.