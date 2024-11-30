Çanakkaleli sahibi nereye o da oraya! En çok traktörün kaportasını seviyor

KISA SÜREDE KÖPEĞİN KENDİLERİNE ALIŞTIĞINI DİLE GETİREN ÖZKAYA, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Hayvanların yanına veya tarlaya çalışmaya gitmek için bahçeye çıktığımızda Kara da bizimle gitmek için hemen yanımıza koşuyordu. İlk başlarda Kara'yı kasaya (römork) bindiriyorduk. Kasasız bahçeye veya hayvanların yanına gittiğimizde ise koşarak traktöre yetişmeye çalışıyordu. Ona kıyamayıp yanımıza aldık veya traktörün kaportasının üzerine bindirmeye başladık. Kara, kaporta üzerini mesken edindi. 8 yıldır ne zaman bir yere gitsek, traktör hareket etmeden kaportanın üzerine çıkıp bizi beklemeye başlar, bizimle gider. Biz nereye, o oraya. Traktör, motosiklet, araba hiç fark etmez. O binmeden bir yere gitmeyiz. Önce o binecek, sonra biz."

Özkaya, "Kara"yı traktör, otomobil veya motosiklette görenlerin hayretle izlediğini ifade etti.

Köpeğinin sağlıklı olduğunu belirten Özkaya, "İlk gidişinde 40 kilometre hız yapmıştık. Araba tutmuştu, ondan sonra alıştı. Kara'sız bir hayat düşünemiyoruz." dedi.