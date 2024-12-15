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Çanakkale'de şaşkına çeviren görüntü! 5 bacaklı doğdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hüseyin Yılmaz'a ait sürüdeki koyunlardan biri 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. Sürü sahibi "İlk defa böyle bir şey başıma geldi, şaşırdık" açıklamasında bulundu.

DHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de şaşkına çeviren görüntü! 5 bacaklı doğdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Hüseyin Yılmaz'ın sürücüsündeki koyunlardan biri, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi.

Çanakkale’de şaşkına çeviren görüntü! 5 bacaklı doğdu

Yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini söyleyen Yılmaz, "Doğduğumdan beri bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık.

Çanakkale’de şaşkına çeviren görüntü! 5 bacaklı doğdu

Çok şükür ki hiçbir şekilde yürümesinde, gezmesinde ve sağlığında problem yok. Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber eşit şekilde gelişiyor. Kuzumuzu büyütüp, besleyeceğiz" dedi.

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