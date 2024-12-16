Çanakkale Havalimanı 11 ayda 177 bin 142 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 12 bin 430 oldu.

Kasım ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 372'ye ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 64 ton olarak hesaplandı.

Yılın 11 ayında Çanakkale Havalimanı 177 bin 142 yolcu ile 5 bin 591uçağa hizmet verdi, bu süreçte taşınan yük trafiği 802 ton olarak gerçekleşti.