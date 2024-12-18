Papağanları için Çanakkale’ye göç etti!

Çiftliğindeki papağanların uyumlarını kameradan takip ettiklerini dile getiren Başbozkurt, "Eşleşenleri ayırıp yavrulatıyoruz. Jako papağanlar 4 yaşından sonra yavruluyor. 3 yumurtadan birini anneye bırakıyoruz, diğer yavruları kuluçka makinesinde çıkarıp kuvözde büyütüyoruz. Hayvan sağlığı için özel yemlerle besliyoruz." ifadesini kullandı.

Kuşların hepsinin kendisi için çok değerli olduğunu, ticari getirisinden ziyade papağanlara sevgisinden dolayı bu işi yaptığını kaydeden Başbozkurt, İstanbul'da yetiştiricilik için bütün imkanlara sahipken onlar için Çanakkale'ye göç ettiklerini anlattı.



"FATURASIZ, BELGESİZ HAYVANLARI SATIN ALMAYIN"

Halil Başbozkurt, çiftliğini büyütmek için Orman Genel Müdürlüğünden farklı kuş türleriyle ilgili izin belgelerini beklediğini belirtti.

Yurt dışından getirilen kuşların 7 gün karantinada bekletildiğini anlatan Başbozkurt, hayvanların kayıt altına alınabilmesi için bilezik ve evrakının kontrol edilmesinin de önemli olduğuna dikkati çekti.