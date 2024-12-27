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Haberler Çanakkale O il beyaz gelinliğini giydi! Kar kalınlığı 5 cm oldu

O il beyaz gelinliğini giydi! Kar kalınlığı 5 cm oldu

Çanakkale'de hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimler beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler hayran bıraktı.

İHA

Giriş Tarihi:

O il beyaz gelinliğini giydi! Kar kalınlığı 5 cm oldu

Çanakkale'de Lapseki ilçesinin en yüksek yeri konumundaki Dumanlı Dağı'nda hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Lapseki'nin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

O il beyaz gelinliğini giydi! Kar kalınlığı 5 cm oldu

Dumanlı Dağı beyaza büründü. Kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Beyaz örtü adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

O il beyaz gelinliğini giydi! Kar kalınlığı 5 cm oldu

FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Öte yandan, Kuzey Ege'de etkili olan olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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