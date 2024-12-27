O il beyaz gelinliğini giydi! Kar kalınlığı 5 cm oldu

Çanakkale'de Lapseki ilçesinin en yüksek yeri konumundaki Dumanlı Dağı'nda hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Lapseki'nin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.