  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale Çan’da otomobil çaya uçtu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çan’da otomobil çaya uçtu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

Giriş Tarihi: Gazete

Çan’da otomobil çaya uçtu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil Kocabaş Çayı'na uçtu. Otomobil çaydan vinç yardımı ile çıkarılırken, kazada yaralan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaybolan kişi ise yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü olarak bulundu.

Çan’da otomobil çaya uçtu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza, geçtiğimiz sabah saat 08.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Çomaklı Köyü'nde meydana geldi. Ali Kaan Demir ve İlkehan Mert Salathan'ın içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çan’da otomobil çaya uçtu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ali Kaan Demir

Otomobilde bulunan diğer kişi, Ali Kaan Demir, kazanın ardından kayboldu. Bölgeye giden jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik dalgıçları, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar tarafından bölgede Demir'i bulmak için arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Çan’da otomobil çaya uçtu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İlkehan Mert Salath

Ali Kaan Demir, yapılan çalışmalar sonucunda deniz polisi tarafından araçtan 50 metre ileri de ölü olarak bulundu. Demir'in cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA